Milan, pronto uno scambio per Chukwueze

Getty Images

Il Milan rischia di poter salutare diversi calciatori, al momento ai margini della rosa, tra cui ancheche potrebbe essere inserito in uno scambio con un giocatore che era già stato seguito, in passato, dalla squadra mercato rossonera.Il nigeriano sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Paulo Fonseca, e così il mercato invernale di riparazione può regalare un'occasione all'ex Villarreal per ripartire e farsi notare.. Proprio il club guidato da Unay Emery sarebbe disposto, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, a instaurare uno scambio con il Milan.

Da una parte Samuel Chukwueze si trasferirebbe ai Villans,