Milan, Pulisic alla caccia di Ibrahimovic: dato clamoroso

, capolista della classifica della Serie A, nella sfida valida per la decima giornata di campionato. Rossoneri che arrivano da un turno di riposo forzato, a causa del rinvio della partita del Dall’Ara contro il Bologna, dopo l’ordinanza emessa dal primo cittadino emiliano Matteo Lepore.Una decisione che ha portato la formazione meneghina a dover rinunciare sia a Tijjani Reijnders (espulso con l’Udinese) che a Theo Hernandez (cartellino rosso mostratogli dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan)., reale uomo in più di questa prima parte di stagione per la formazione di Via Aldo Rossi.

(cinque reti e tre assist):da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), ovvero(10 tra l’ottobre e il dicembre 2010).