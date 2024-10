Pulisic trequartista, chi rischia il posto nel Milan

Getty Images

è uno dei pochi a salvarsi in questo avvio di stagione complicato del Milan. Forse insieme a lui ci sono Reijnders e Gabbia, per il resto - al momento - tutti rimandati. L’ex Chelsea è il leader del nuovo Milan, punto di riferimento per i giovani e probabilmente il giocatore più cercato in campo. Anche il più decisivo: dribbla, segna, fa assist e trascina la squadra nei momenti di difficoltà.- Per cercare di valorizzare ancora di più le qualità di Pulisic Fonseca ha deciso di lasciarlo sulla trequarti ma metterlo al centro nei tre dietro la punta, come ha fatto contro il Bruges quando ha inserito Chukwueze. E proprio nel post partita di Champions l’allenatore ha spiegato ai microfoni di Sky: “. Sulla fascia non ha la preponderanza che mostra quando viene schierato al centro. Da quel momento è stato un altro Milan”.

- Un esperimento che funziona e che era già stato visto nella prima giornata di campionato contro il Torino e nella sfida con l’Udinese dall’espulsione di Reijnders in poi. E anche in quel caso aveva funzionato: assist di Pulisic e gol di Chukwueze.. Con Pulisic al centro infatti è l’inglese a rischiare il posto, dopo essere già scivolato indietro nelle gerarchie quando Fonseca ha provato il doppio attaccante Morata-Abraham.