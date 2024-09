AFP via Getty Images

Milan, Pulisic decisivo anche nei big match

13 minuti fa



Partenza sprint di Pulisic in serie A con tre gol e due assist in cinque presenze. Il jolly di Fonseca segna e fa segnare giocando più dentro al campo. Per il Milan l'americano è sempre più leader tecnico, un giocatore decisivo sempre e comunque. Anche nei big match a differenza di quanto si commentasse sul suo conto. In una settimana l'ex Chelsea ha segnato al Liverpool in Champions League e all'Inter carico di tensione.