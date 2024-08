Milan, Pulisic torna in gruppo ed è pronto per il Torino. Tentazione Liberali per Fonseca

Come da pronostico,Dopo l’assenza precauzionale e il lavoro personalizzato svolto ieri per non sollecitare la caviglia che gli aveva creato fastidio nei giorni scorsi, il calciatore statunitense ha pienamente recuperato edi sabato sera (ore 20.45 a San Siro).- L’allenatore rossonero Paulo Fonseca arriva così al suo debutto-bis nel campionato italiano con pochissimi dubbi di formazione, visto cheche, per questioni burocratiche legate alla pratica per l’ottenimento del permesso di soggiorno nel nostro Paese, ha dovuto fare ritorno a Londra.e che si apprestano ad iniziare la loro avventura nel professionismo nel campionato di Serie C, tra le fila del Milan Futuro.che anche martedì sera, nel “Trofeo Berlusconi” contro il Monza, ha impressionato per qualità e personalità. Fonseca potrebbe decidere di portarlo in panchina per la prima di campionato, a meno che non prevalga l’opzione di lasciarlo a disposizione della formazione Under 23, che sarà impegnata a sua volta sabato pomeriggio (alle 18) contro il Novara per il secondo turno di Coppa Italia.