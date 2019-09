E' stato l'acquisto più oneroso della campagna estiva del Milan. E' considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori talenti a livello europeo, Zvonimir Boban ha fortemente sponsorizzato il suo arrivo ed è convinto di aver scovato un autentico fenomeno, ma per il momento Rafael Leao aspetta. E il vero interrogativo è un altro: quando giocherà, dove lo farà? Prima punta atipica o esterno offensivo a supporto di Piatek? La recente inversione a U di Marco Giampaolo sulla veste tattica della squadra rende ancora più complicato intuire le prospettive degli attaccanti rossoneri in rosa, ma il giovane portoghese scalpita per avere le sue occasioni di imporsi dopo i lampi di classe mostrati a Lille.



A SCUOLA DA GIAMPAOLO - L'allenatore milanista lo ha definito bravo ma ancora troppo istintivo, colpito dalle indubbie qualità tecniche in velocità esibite dal gioiello di scuola Sporting Lisbona, ma al contempo attento a ricordare a tutti, al ragazzo in primis, come nel suo calcio certi colpi ad effetto fini a se stesso risultino inutili e come il processo di apprendimento di certe dinamiche di gioco siano considerati più importanti per ritagliarsi uno spazio. Quindici minuti nel finale della partita con l'Udinese, 90 di panchina contro il Brescia e minutaggio fermo a zero anche nella prima delle due uscite (contro Gibilterra) con l'Under 21 del Portogallo. Non un grande inizio di stagione e la sensazione che il suo inserimento nel Milan e nel calcio italiano non sarà proprio rapidissimo.



QUALE RUOLO? - Troppo pochi i giorni di allenamento in gruppo in vista della ripresa del campionato per immaginarlo protagonista contro il Verona, scarsa ancora l'esperienza per vederlo nell'atteso derby con l'Inter del 21 settembre. La trasferta di Torino nel primo turno infrasettimanale del 25 può essere l'occasione giusta per considerare concluso il primo periodo di rodaggio e avere finalmente una chance di mostrare il suo potenziale e ripagare l'attesa di una dirigenza che ha investito 25 milioni di euro per lui? Se da un lato l'arrivo del croato Rebic aumenta il traffico nel reparto offensivo e aumenta la concorrenza, le difficoltà palesate nelle prime uscite da Piatek offrono a Giampaolo una soluzione alternativa per il ruolo di centravanti. Da maneggiare con cura, ma pur sempre da sfruttare. Perché l'attesa cresce per l'acquisto più oneroso dell'estate, la grande scommessa di Boban per un Milan da quarto posto.