I risultati del campo, inevitabilmente, condizioneranno le scelte future, ma ilha il destino nelle proprie mani e la qualificazione alla prossima Champions potrebbe arrivare a prescindere dai risultati delle rivali. Per questo la programmazione per la prossima stagione non può e non deve aspettare oltre, almeno numericamente, su quelle che sono le necessità dell'attuale organico a disposizione di unoche sarà pienamente confermato. ECentrocampisti e trequartisti, per confermare il 4-2-3-1 che quest'anno ha portato ottimi risultati. È nella fascia centrale del campo che i ragionamenti dovranno prendere ampio respiro. E c'è un nome sopra a tutti da cui bisogna far partire ogni ragionamento.e vi abbiamo raccontato ieri degli intrecci con la Juventus (). Se dovesse partire il turco andrà sostituito con un giocatore alla sua altezza e non sarà facile. Anche la posizione diè in bilico con i rossoneri che stanno lavorando per prolungare di un anno il prestito con il Real Madrid che non è intenzionato a perderne il controllo. In quel reparto, insomma, almeno un colpo si rivelerà necessario.​on sarà tuttavia l'unico, perché c'è un altro giocatore in casa Milan il cui futuro resta in discussione. Si tratta di ​arrivato dal Torino a gennaio ine impiegato a fasi alterne da Pioli. L'allenatore lo stima, ma il Milan a quelle cifre difficilmente arriverà per un giocatore che sarà valutato attentamente a fine stagione. Se non dovesse essere riscattato servirà un suo sostituto per non trovarsi ancora a inizio anno con soli tre centrocampisti a disposizione. Un doppio colpo che prescinde dal futuro di Calhanoglu. Il Milan ha le idee chiare e il futuro nelle proprie mani.