Milan, resta libera la maglia numero 9: un'altra punta in arrivo, il nome caldo è Fullkrug

L'ufficialità del passaggiodi Alvaroera attesa dai tifosi come il Natale, quello che in pochi si aspettavano però è chesulla schiena, che in rossonero non può che riportare alla mentetra l'altro spesso definito dall'ex Juventus comenumero tra l'altro che lo spagnolo ha avuto già nella propria carriera,, mentre nei club ha indossato il 21 nella Juventus e nel Real Madrid, il 29 al Chelsea prima di essere ceduto, il 22 e il19 all'Atletico Madrid e il 9 nella Vecchia Signora e nei Colchoneros.

- Una scelta, da parte del Milan, che forniscelache è stata di Olivier, il bomber in grado diche attanagliava gli attaccanti rossoneri che in precedenza avevano scelto quella maglia nel post Filippo Inzaghi,per essere indossata daLaè stata invece liberata da Yacine, che ora vestirà la 94, a che è sul mercato.- Nell'ambito di questo tipo di discorso, Furlani, Ibrahimovic e Moncada rimangono vigili sulle trattative già impostate: dopo ila, ilè quello delcon i quali i discorsi sono già stati avviati e che non vede l'ora di vestire la maglia rossonera.il Milan vuole chiudere a meno per il 31enne panzer di Hannover, che sarebbe perfetto per completare il reparto offensivo. Ma soprattutto, rimasta libera in sua attesa.