Quanto guadagna il Milan dal riscatto di Vasquez all’Empoli

Getty Images

Dopo una stagione complicata tra Inghilterra e Italia, tra Sheffield Wednesday in Championship e Ascoli in Serie B, totalizzando meno di 20 presenze totali, il Milan ha deciso di girare ancora in prestito Denis Vasquez. Questa volta il portiere colombiano classe ‘98 inizierà la stagione in Italia, sarà la prima in Serie A:tornato al Napoli per fine prestito.- I due club. Non c’è quindi un controriscatto in favore dei rossoneri, che a fine stagione potrebbero così incassare un milione perdendo il controllo del cartellino del colombiano. L’Empoli ha superato la concorrenza di Torino e Spezia: i granata volevano prendere Vasquez in prestito secco ma la formula non convinceva il Milan; lo Spezia aveva fatto una proposta a titolo definitivo e i rossoneri erano orientati ad accettare l’offerta perché ritenuta la migliore delle tre, ma è stato il giocatore a preferire Empoli.

- Vasquez è arrivato al Milan a gennaio 2023 dai paraguaiani del Guaranì per poco meno di 500mila euro, in Sudamerica ha trovato spazio nell’anno del Covid-19 dopo la positività del titolare costretto a rimanere fuori.. In rossonero gioca da fuori quota in Primavera fino a fine stagione, l’anno scorso si è diviso tra Sheffield e Ascoli e ora ha la grande occasione in Serie A con l’Empoli.