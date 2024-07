Rabiot infiamma il mercato: il Milan si sente in corsa, mamma Veronique segue una strategia

. Libero di scegliere il proprio destino autonomamente, senza vincoli. Allaera arrivato a parametro zero nell’estate del 2019, quando l’allora direttore sportivo Paratici riuscì a soffiarlo alla Roma, e con la stessa modalità è andato via cinque anni dopo. La notizia era ormai nell’aria da un mese e mezzo, da ieri è anche ufficiale con i ringraziamenti del club e di Giuntoli per l’impegno profuso.- La Juventus ci ha provato in tutti i modi a convincere Rabiot, poi ha perso la pazienza.con la promessa di una risposta che doveva arrivare prima dell’Europeo. Adrien ha prima preso tempo e poi declinato una proposta che prevedeva anche la fascia di capitano del nuovo corso bianconero. Nella sua testa, racconta chi gli sta vicino, c’è il sogno di vestire la maglia del Real Madrid: ad oggi non esiste una vera e propria trattativa con i Blancos ma il mercato è lungo e mai dire mai. Mamma Veronique intanto sonda il mercato inglese: contatti in corso con

- Prendere Rabiot a zero rappresenta un’occasione troppo ghiotta per non essere valutata anche dai club italiani. Ilcon l’ex Juve Manna ha preso informazioni ma il nazionale francese vorrebbe tornare a giocare in Champions League.dopo che Moncada ha spiegato il progetto tecnico e le ambizioni del club rossonero alla madre-agente Veronique.. Rabiot ha chiesto tempo per valutare tutto a 360 gradi perché si trova dinanzi all’ultima decisione importante della carriera. E la caccia è appena partita…