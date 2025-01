AFP via Getty Images

Milan, retroscena Conceicao: è stato vicino al Belgio

2 ore fa



Guida il Milan da una decina di giorni, con il Milan ha vinto una Supercoppa italiana, ma Sergio Conceicao a dicembre è stato vicino a un'altra panchina. Secondo Sudinfo.be, l'ex Porto ha trattato con la Federazione belga, che lo voleva come commissario tecnico del Belgio al posto di Tedesco, ma ha scelto di aspettare perché da tempo ero a colloquio con Furlani e Moncada. Da ct avrebbe guadagna il doppio di quanto incassa con il Milan, circa un milione di euro per i prossimi sei mesi, ma il fascino rossonero lo ha convinto a dire no al Belgio.