Milan, retroscena sull'esonero di Fonseca: la buonuscita e un messaggio da Cardinale

Simone Gervasio

E’ terminata ieri la sua avventura:, il quale non proseguirà la sua avventura sulla panchina del club rossonero. La Gazzetta dello Sport svela alcuni interessanti retroscena sul suo addio: nella sua ultima giornata da tecnico a Milanello, il portoghese ex Roma e Lille, numero uno di RedBird e proprietario della società di via Aldo Rossi. Parole che sono state apprezzate da Fonseca, seppur non abbiano cancellato l’amarezza per le modalità dell’esonero.

, si è presentato a Milanello per svuotare il suo ufficio e soprattutto salutare tutti, dai giocatori ai dipendenti del Centro Sportivo di Carnago. Grande commozione e orgoglio per Fonseca, rammaricato di non essere riuscito a incidere come avrebbe voluto, ma rasserenato dal fatto di aver dato tutto ciò che poteva dare alla causa rossonera.