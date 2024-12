Fonseca, un esonero volgare nei tempi e nei modi: dove è finito lo stile del Milan?

, maturata - secondo quanto emerge - più o meno nell’immediato post-partita di Verona, visti i risultati raccolti dalla squadra nella prima metà della stagione e una situazione all’interno dello spogliatoio divenuta irrespirabile, maper la dignità del professionista Fonseca. Che paga anche colpe non sue e che, anche e soprattutto nelle ore più complicate, è stato lasciato solo. Abbandonato ad un destino già scritto da altri al posto suo, ma rimanendo signorile e uomo fino in fondo., fino a quando i rappresentanti della dirigenza gli hanno comunicato la decisione e l’imminente avvicendamento col connazionale Sergio Conceiçao.Lo ha rispettato mandando in campo una formazione che, al netto delle tante defezioni, ha dignitosamente onorato la partita e ha provato fino all’ultimo a costruire i presupposti per vincere e riavvicinarsi a quell’obiettivo - la zona Champions League - che si allontana di domenica in domenica e che è poi alla base della conclusione dell’avventura di Fonseca alla guida del Milan.Dopo averlo abbandonato dal giorno 1 dell’inizio della sua gestione tecnica, con presenze fisiche ed emotive a Milanello sempre meno frequenti, demandando a lui e lui soltanto - in totale coerenza e continuità con quanto avvenne nella passata gestione col predecessore Stefano Pioli - la gestione di un gruppo privo di leader e con tante presunte stelle evidentemente poco abituate ad essere messe in discussione.Solo era e solo è rimasto Fonseca, fino alla fine. ConE che si limiterà alle poche righe del canonico comunicato per ufficializzare una decisione che in realtà era nell’aria da tempo e che ha preso forma con tempistiche e modalità quanto meno discutibili. Non è più un mistero, infatti, l’esistenza diFonseca lascia, da signore,Tre nomi non a caso di dirigenti che, tra errori (pochi) e intuizioni azzeccate (parecchie), hanno riportato il Diavolo a competere ad alti livelli, in Italia ed in Europa. Lasciando ai loro successori un’eredità che non solo non è stata raccolta e portata avanti, ma persino cancellata e smontata in ogni sua componente. E che non è stata onorata nemmeno sul piano dello stile e dei comportamenti. Perché quanto è accaduto con Fonseca non è mai successo e mai sarebbe avvenuto in passato. E’ tutto così sbagliato e infinitamente volgare.