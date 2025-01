Milan, retroscena Walker: ha chiesto il bonus per la vittoria della Champions. E Guardiola già lo rimpiange

Ambizioso, con le idee chiare in testa. Kyle Walker ha iniziato ieri l'avventura al Milan, del quale è diventato il nuovo terzino destro. Domani sarà a San Siro per il lunch match con il Parma, ma vedrà la partita dalla tribuna, lunedì tornerà in Inghilterra per risolvere le ultime faccende burocratiche,(fino alla fine della fase a gironi è inserito nella lista Uefa del Manchester City)

Al Milan, che l'ha preso dai Citizens in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, si ècon ingaggio importante per i parametri rossoneri, ovvero 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Uno fi questi, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, è per la Champions League.Walker è arrivato in Italia per vincere ed è convinto che il Milan sia il posto giusto per farlo, anche se sulla carta ci sono squadre più attrezzate.out per circa tre mesi per il grave infortunio al polpaccio rimediato contro il Girona.

Nella testa di Ibrahimovic e Moncada Walker è destinato a diventareA Manchester c'è già chi lo rimpiange, tra questi il suo ex allenatore Pep Guardiola: "". Classe 1990, nella parte blu di Manchester ha giocato 339 partite, con 6 gol e 23 assist, vincendo tutto quello che c'era da vincere. Per il City è una grande perdita, per il Milan un grande acquisto. Che in Serie A può dire la sua, nonostante abbia abbondantemente superato quota 30.

, fondato più di un secolo fa proprio dall'inglese(e dal socio fondatore Edwards). Nel corso degli anni hanno vestito il rossonero Jimmy, campione del mondo nel 1966 ma con poco feeling con il Paron, Luther, che non lasciò un grande ricordo a inizio anni '80, Ray, Mark(nella storia il suo colpo di testa su Collovati in un derby del 1984-85),(il motivo per il quale Walker ha scelto il numero 32)più i suoi compagni attuali,