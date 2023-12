Arrivano buone notizie da Milanello per Stefano Pioli perché dopo un lungo stop non preventivato oggi si è rivisto in campo ad allenarsi coi compagni il difensore danese Simon Kjaer.



Il centrale torna a disposizione dopo 2 mesi di assenza per l'affaticamento muscolare subito dopo l'ultima gara giocata contro la Juventus in cui giocò 11 minuti. Difficile che possa partire subito da titolare con il Monza.



In un momento di grande emergenza difensiva con i lunghi ko di Thiaw e Kalulu e il solo Tomori sempre utilizzato il recupero di Kjaer consentirà a Pioli di tornare a schierare una coppia titolare e non adattata.