C’è grande attesa e curiosità nel mondo Milan per il ritorno di un’icona come Ibrahimovic in veste di consulente con anche responsabilità operative tra squadra e proprietà. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Zlatan era atteso oggi a Milanello per iniziare la sua terza esperienza in rossonero, ma purtroppo uno stato influenzale lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.



RIMANDATO - L’appuntamento era fissato alle ore 14.30, quando la squadra inizierà la seduta di allenamento per preparare la prossima sfida di campionato con il Monza, in programma domenica a San Siro con calcio d'inizio alle ore 12.30. Ma verosimilmente il grande ritorno sarà posticipato a lunedì prossimo per analizzare il post-partita con squadra e Pioli.