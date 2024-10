Milan, riecco Calabria. Le ultime su Abraham e Jovic e le scelte per il Bologna

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

In vista della trasferta di Bologna, delle ore 18 di sabato 26,in campo – contro il Liverpool in Champions League –Il capitano rossonero, reduce da una lesione al polpaccio,ed è probabile che strappi la convocazione in vista del prossimo impegno di campionato.Titolare nelle prime due giornate di Serie A contro Torino e Parma, Calabria era finito in panchina in occasione della trasferta sul campo della Lazio, alla terza, e da quel momento – eccezion fatta per i 70' nella prima uscita stagionale in Champions League – ha dovuto convivere con una serie di problemi fisici che gli hanno impedito di offrire il proprio contributo alla squadra. VedendosiPer un Calabria sulla via del rientro, l'allenatore rossonero arriverà all'appuntamento di Bologna con altre assenze pesanti e certe come quelle di Theo Hernandez in difesa e Tijjani Reijnders a centrocampo per le rispettive squalifiche, così come non si registrano recuperi per quanto concerne l'attacco.e molto verosimilmente sarà ancora il 2008 Francesco Camarda la prima alternativa in panchina ad Alvaro Morata.