Milan, rientro a Milano con la Supercoppa. Leao: "Da Conceiçao energia diversa". Calabria: "Spinta in più"

Ilè rientrato questa mattina a Milano, arrivando allo scalo privato dell'aeroporto di Malpensa, dopo aver vinto nella notte di ieri a Ryiad in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana 2024 battendo 3-2 l'Inter nella finalissima. La squadra è arrivata con tanto di coppa in mano portata in trionfo da, con medaglie al collo e t-shirt celebrativa di ordinanza. Proprio il capitano rossonero e l'attaccante portoghesehanno concesso una breve battuta ai giornalisti presenti fra cui il nostro inviato Daniele Longo.Queste le parole di capitan Davide Calabria con tanto di coppa in mano: "Conceicao è un grande allenatore, ha fatto subito capire la sua voglia di fare, la volontà, la grinta, cose fondamentali per poter vincere queste coppe"Rafael Leao ha invece speso parole di forte elogio per il neo allenatore Sergio Conceiçao: "Partita di squadra, abbiamo fatto tutti un grande lavoro, siamo contentissimi. Quando è arrivato il mister ci ha portato un'altra energia come ho detto ieri. Abbiamo sentito assolutamente un cambiamento"