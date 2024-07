Milan, rivoluzione a centrocampo: da Bennacer ad Adli, la situazione caso per caso

Getty

Nei piani del Milan c’è sempre quella di regalare Youssouf Fofana a Paulo Fonseca, una priorità assoluta. E nelle ultime ore è emersa con forza la candidatura di Lazar Samardzic: piace, tanto, a Geoffrey Moncada per qualità, talento e perché potrebbe giocare anche da trequartista con caratteristiche che ben si sposano con l’idea di calcio del tecnico portoghese. Per completare questo disegno la dirigenza rossonera dovrà essere abile a lavorare anche in uscita in un reparto dove solo Tijani Reijnders, Rubén Loftus-Cheek e Yunus Musah sono considerati intoccabili.

PRONTA UNA NUOVA OFFERTA PER FOFANA



BENNACER CEDIBILE - Suda e fatica agli ordini di Paulo Fonseca senza avere la certezza di rimanere al Milan a prescindere. Ismael Bennacer è diviso tra il desiderio di ricambiare tutto l’affetto ricevuto dal mondo Milan nelle difficoltà post-infortunio alla possibilità di aiutare la Saudi League nella crescita esponenziale del suo calcio. L’Al-Ittihad è una delle società interessate ma la sua candidatura sembra essere in fase di valutazione dopo la fumata nera nella trattativa con Stefano Pioli. Nei prossimi giorni il Milan incontrerà il suo entourage per fare il punto della situazione partendo da una certezza: se dovesse arrivare una offerta importante (anche se inferiore alla clausola da 50 milioni) verrebbe presa in considerazione.



ADLI SUL MERCATO - Il più sacrificabile di tutti, anche se a malincuore vista la stima e il rispetto reciproco, sarebbe sicuramente Yacine Adli. Piace in Qatar e in Arabia Saudita anche se al momento di offerte a Casa Milan non ne sono arrivate. Qualora arrivassero, c’è sempre da tenere presente un aspetto centrale: l’ex Bordeaux non ha chiesto nulla alla società in termini di rinnovo e miglioramento dell’ingaggio, ma allo stesso tempo considera il suo futuro a tinte rossonere. Situazione delicata e in evoluzione.

Tra i giocatori che hanno iniziato la preparazione con una motivazione ancora di più superiore rispetto agli altri c’è: il centrocampista cresciuto nel settore giovanile rossonero vuole conquistare Paulo Fonseca e riprendersi quello che la sfortuna gli ha tolto nella scorsa stagione con l’infortunio che lo ha costretto ai box per quattro mesi., sarà il tecnico portoghese a dare un suo giudizio. La sensazione è che siano più indicati alla cessione Bennacer e Adli rispetto a Pobega. Sacrifici necessari se il Milan vuole arrivare a Samardzic.