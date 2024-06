Milan, rivoluzione in difesa: da Buongiorno a Lacroix, tutte le situazioni

Getty Images

Il club di Via Aldo Rossi sta attuando le strategie, in sede di mercato, per dare forma alla squadra che sarà protagonista nel corso della prossima stagione. La reale fase operativa, infatti, ha già mosso i primi passi: Joshua Zirkzee è l’obiettivo numero uno per l’attacco (si sta lavorando con il suo entourage per abbassare la richiesta di commissioni) e Paulo Fonseca è il prescelto per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossoneraI primi sondaggi sono già stati effettuati e da Via Aldo Rossi ci si sta muovendo verso una precisa direzione.

Nell’ultima annata con Stefano Pioli alla guida, la formazione rossonera ha incassato la bellezza di 68 reti in 52 partite stagionali tra tutte le competizioni.Per motivi tanto evidenti, il Milan ragiona sia sui possibili innesti sia su eventuali cessioni, ragionando con la mentalità di una società che non ha la necessità di vendere per questioni finanziare-economiche, ma che, di fronte a una giusta quanto importante offerta, valuti il da farsi con estrema tranquillità e saggezza.

– con Tiago Santos ed Emerson Royal nel mirino - di assoluta affidabilità e che sia anche giovane e di prospettiva,. In bilico, dunque, allo stato attuale dei fatti, ci sono sia capitan Davide Calabria che anche Fikayo Tomori: il primo rischia di perdere la titolarità del ruolo (dato che la trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo, poiché il classe ‘98 ha domandato un aumento di ingaggio importante), mentre il centrale ex Chelsea può finire sul mercato a fronte di un’offerta importante.: il rappresentante del difensore tedesco ha ricevuto rassicurazioni sulla fiducia per il suo assistito nel recente meeting con Moncada e D’Ottavio a Casa Milan e può lasciare il Milan solo di fronte a una proposta davvero indecente, mentre il difensore ex Villarreal è vicinissimo al rinnovo di contratto sino al 30 giugno 2028. Assodato questo punto,(dato l'addio di Kjaer)

, che sia ottimamente strutturato a livello fisico e possa dare maggiore sicurezza al reparto nel gioco aereo., ma il suo cartellino ha una valutazione molto alta e la concorrenza è di quelle di primissimo livello.(la soluzione più intrigante per prospettive e costi, considerando che ha un solo anno di contratto rimasto con il club tedesco), difensore centrale del Brest, già sondato nello scorso mercato invernale. Inoltre, nelle valutazioni della dirigenza, è emersa anche la possibilità di inserire ulteriore rinforzo con caratteristiche diverse. Un centrale d’esperienza che possa ripetere il percorso compiuto da Kjaer in questi 4 anni in rossonero. Al momento, però, non è l’opzione principale sondata dal Milan che in primo luogo investirà le proprie risorse su un giocatore di talento e di prospettiva. Ma andiamo ad analizzare la situazione caso per caso.