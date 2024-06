Milan, strada spianata per Zirkzee: dalla Germania emerge la verità sul Bayern Monaco

Getty Images

La palla è lì, va solo spinta in porta. Solo che non siamo su un campo da calcio, e non si tratta di un attaccante che sta per fare gol, ma del suo acquisto da parte della società che da tanto tempo lo ha messo in cima alla propria wishlist., attaccante olandese classe 2001 del Bologna, 12 gol e 7 assist in stagione, èIl bomber degli emiliani è stato valutato e selezionato dall'area mercato rossonera, nonostante abbia un costo non indifferente: la clausola ammonta a, un importo, bypassando di fatto ogni trattativa fra i due club. Anche il convincimento del giocatore non rappresenta un problema: il fattore, Senior Advisor di RedBird e vera e propria longa manus del patron Cardinale, è stato attivato con successo. Rimangono solo da limare le divergenze sullecon il procuratore Kia Joorabchian.

Intanto, si è fatto un gran parlare dei nuovi piani in casacon l'arrivo come nuovo allenatore dell'ex difensore belga Vincent, sponsorizzato da Guardiola in persona; tuttavia, Sky Deutschland assicura che. Anche perché, con il promettente francese Tel dietro al bomber di razza inglese Kane, sarebbe difficile immaginare una coesistenza.: non ci sono "difensori" a disturbarlo, deve solo arrivare sul pallone e scaricarlo in rete.