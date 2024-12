Milan-Roma, Fonseca espulso per proteste contro l'arbitro Fabbri: la ricostruzione

E per il tecnico rossonero,E' il minuto 42 della sfida di San Siro contro la squadra guidata da Claudio Ranieri, quando il mancato calcio di rigore ai rossoneri per un contatto in area tra Pisilli e Reijnders scatena le proteste di tutto il Milan, tra cui quelle di Fonseca.Al termine dell'azione, che porta peraltro al giallo di Theo Hernandez per stoppare il successivo contropiede di Dybala,, evidentemente per il tenore delle lamentele del tecnico portoghese. Non nuovo peraltro a questo tipo di provvedimenti nel corso della sua carriera ed in particolare della sua avventura in Serie A.in seguito ad un acceso diverbio con l'arbitro Massa., al termine del quale Fonseca era esploso così: “L'arbitraggio ha condizionato la gara. Io normalmente non parlo di arbitri, ma oggi è stato evidente".Per quanto riguarda la sua esperienza al Milan, Paulo Fonseca e il suo staff si erano resi protagonisti di un'espulsione, sempre per proteste, in occasione del match contro il Monza dello scorso 3 novembre, quando ad essere allontanato dal campo era stato un collaboratore del tecnico. Impossibile poi dimenticare il durissimo sfogo al termine di Atalanta-Milan - contro La Penna per un presunto fallo di De Ketelaere in occasione del gol del momentaneo 1-0 - che aveva portato: "- ha esordito Fonseca a Sky, dopo aver parlato brevemente della gara -So che fare l'arbitro è un lavoro difficile, ma io sono stanco di guardare sempre le stesse cose e sempre per gli stessi club".