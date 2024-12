Milan-Roma, le pagelle di CM: segnali da Theo Hernandez, Fofana il migliore. Morata delude ancora, Dybala è sublime

GETTY

Milan-Roma 2-2



MILAN



Maignan 6,5: indossa il mantello del super eroe andando a disinnescare le insidiose conclusioni di Dobvik prima, Pisilli poi.



Emerson Royal 6: nulla da eccepire sotto il profilo tattico, difensivamente è un muro. Qualcosa da opinare sotto il profilo tecnico.



Gabbia 6: Dobvik è quell’avversario che ti fa soffrire, dal punto di vista fisico, per tutta la partita. Matteo accetta la sfida e controbatte colpo su colpo.



Thiaw 6: raddoppia sempre su Dobvik, prova a dare una mano nelle prima costruzione del gioco. Applicato.



Theo Hernandez 6,5: segnali del vero Theo. Sprigiona tutta la sua potenza in diverse scorribande offensive. Non è ancora lucido nelle scelte ma sicuramente in netta crescita.

migliore in campo, per distacco. Calamita tutti i palloni che gravitano intorno alla mediana del campo, esce con eleganza fa diverse situazioni ingarbugliate. E serve un ottimo assist per il gol di Reijnders. Cosa chiedergli di più?dormita sul gol di Dybala che è troppo libero di calciare. (dal 1’ st Bennacer 5,5: la notizia positiva è il ritorno in campo dopo 7 mesi. Non ha forza nelle gambe e finisce per perdere troppi palloni)sicuramente tra i più intraprendenti. Cerca spesso la conclusione ma solo in una circostanza impegna Svilar (dal 16’ st: prova a lottare nel finale)

gioca un grande primo tempo e trova il quinto gol in campionato. Cala vistosamente nella seconda frazione di gara.parte forte, mettendo in grande difficoltà la difesa della Roma. Anche lui perde iniziativa nel secondo tempo.totalmente inoffensivo, talvolta nervoso. Alvaro stecca completamente l’appuntamento con la gara. Rimandato. (Dal 41’ stAll.perde la testa e anche( probabilmente) la panchina. Storia di un amore mai nato.miracoloso su Chukwueze. Sempre reattivo e pronto. Fattore.

spesso in ritardo, quasi sempre in difficoltà. Rimandato.gioca una buona partita ma il giallo per fallo su Theo lo condiziona e costringe Ranieri al cambio.il migliore della retroguardia giallorossa.pimpante nei primi 60’, ottima l’intesa con Dybala. Esce tra gli applausi dei suoi ex tifosi.non entra mai in partitacestina una macroscopica palla gol, sbaglia l’impossibile)

faro del centrocampo della Roma.prova a contenere Jimenez non con poche difficoltà.gol, straordinario, a parte gioca una partita sublime.corre per tre, impegna Maignan. Ingenuo in occasione del fallo che poteva costare un calcio di rigore.gran assist per Dybala, tanto lavoro per la squadra. ( dal 41’ st Shomurodov sv)disegna una squadra tatticamente organizzata.