Ricci segna e il Milan lo studia: primi contatti, il Torino ha già trovato il sostituto

Il primo a farlo lavorare sul ruolo di mezz'ala d'inserimento è stato Ivan Juric: "Samu creati lo spazio liberati per calciare in porta". Samu è Samuele Ricci, pallino dell'allenatore croato che avrebbe voluto già a Verona. Ci ha lavorato in granata. Oggi Juric è al Southampton dopo un'esperienza breve e negativa sulla panchina della Roma, Ricci è ancora a Torino e contro l'Udinese ha segnato il primo gol stagionale. Seguendo quei consigli dell'ex allenatore.

- E' il centrocampista del futuro azzurro, quello sul quale punta forte Luciano Spalletti per la Nazionale.. Per ora c'è stato qualche primo contatto esplorativo ma niente di più, il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e per il Torino Samuele non è incedibile: sono pronti a farlo partire di fronte a una proposta considerata all'altezza delle qualità del giocatore.

- E hanno già individuato il sostituto: si tratta di, a Cagliari non sta trovando molto spazio ma i granata sono convinti delle sue qualità e che possa divnetare il sostituto ideale di Ricci in caso di cessione dell'ex Empoli.- cresciuto in azzurro dove ha fatto tutta la trafila dagli Esordienti alla prima squadra, e che proprio nella sessione invernale del mercato 2022 ha lasciato Empoli per trasferirsi al Torino (1 milione di prestito, 9 di riscatto più 2 di bonus). E che ora, due anni dopo, può finire in una big.