Milan-Roma 0-0(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. All. Ranieri.: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

E'il grande posticipo domenicale, in programma dalle 20.45 a San Siro. La vittoria nel turno precedente sul campo del Verona non ha messo al sicuro Paulo Fonseca: il tecnico portoghese deve trovare un filotto di vittorie per rinsaldare la propria posizione in rossonero. I giallorossi di Claudio Ranieri arrivano all’appuntamento della Scala del calcio rinfrancati dal 5-0 inflitto al Parma.