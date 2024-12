Milan, occhi puntati su Lucca: l'agente l'ha proposto in sede

Getty Images

Si avvicina sempre di più la data del 2 gennaio, giornata da cerchiare in rosso in quanto apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Un mercato di riparazione per buona parte delle società di Serie A, un mese per tutte le squadre per cominciare a definire le strategie anche in vista dell’estate.– in questa prima parte di stagione –, vero e proprio leader tecnico dell’Udinese guidata da Kosta Runjaic.A dare un’occhiata alla sezione statistiche, fornite da Sofascore,(a cui bisogna aggiungere i 2 gol in 3 presenze in Coppa Italia), una partecipazione a rete del 29% sul totale segnato dalla squadra friulana. Sostanzialmente, ogni circa 3 gol, c’è la firma dell’assistito di GR Sports (gestita dall’agente Giuseppe Riso). Ma approfondiamo i dati del nativo di Moncalieri:, un dato che è inferiore solamente a Marcus Thuram (29.27%), Boulaye Dia (28.57%), Romelu Lukaku (25%), Mateo Retegui (24.49%) e Ademola Lookman (22.5%), si arriva al quadro di un centravanti pronto per una big del nostro torneo.

Come viene riportato infatti da Relevo,. Non ci sono vere e proprie trattative concrete, ma apprezzamenti verso un centravanti che ha dimostrato di saper guidare e tenere il reparto offensivo. Sarebbe un passo in avanti importante per la carriera dell’ex Ajax e Pisa, soprattutto in vista dell’estate che arriverà, dove Lucca può diventare uno dei temi caldi del mercato di Serie A. In passato,

Gennaio può essere una vetrina importante per iniziare ad allacciare rapporti e anticipare la concorrenza., vista la difficoltà realizzativa e la mancata continuità mostrata – sino a ora – da Alvaro Morata e Tammy Abraham., che avrà un ruolo fondamentale in sede di trattativa,e il procuratore ha già proposto il suo assistito ai vertici della dirigenza meneghina che hanno inserito il centravanti nella lista dei profili da seguire.

In questa situazione,, ma il club friulano non intende venderlo per questa cifra, attendendosi l'apertura di una possibile asta in Italia in vista dell'estate. Per farlo partire sin dalla riapertura del mercato servirà un’offerta importante, convincente, praticamente irrinunciabile. Solo a quel punto, ci si potrà pensare.