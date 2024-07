Romero all'Alaves, è ufficiale: formula e quanto può incassare il Milan

COMUNICATO ALAVES

Luka Romero è diventato un nuovo giocatore del Deportivo Alavés dopo che il club di babazorro e il Milan hanno raggiunto un accordo per il prestito del giovane e talentuoso esterno. La società Alava si riserva un'opzione di acquisto sul giocatore.

Il giocatore messicano, 19 anni (Victoria de Durango, 18/11/2004) e di nazionalità argentina e spagnola, arriva dal club rossonero in prestito e vestirà l'albiazul nel corso della stagione 2024-25.

Un talentuoso esterno mancino formatosi nelle giovanili del Maiorca sbarca al Vitoria-Gasteiz. A 15 anni e 255 giorni, Luka Romero è diventato il giocatore più giovane a debuttare in Serie A in Spagna nel 2020. Ha fatto il salto in Serie A a 17 anni con la Lazio e nel 2023-24 è stato ingaggiato dal Milan .

Non sarà la prima avventura in Prima Divisione per Luka Romero poiché ha già debuttato la scorsa stagione ne LALIGA EA SPORTS con l'UD Almería, dove ha completato una stagione in prestito in cui ha giocato tredici partite ufficiali e segnato tre gol.

Velocità, malizia e tanto futuro. Qualità del nuovo giocatore del Deportivo Alavés per la stagione 2024-25, che è già arrivato a Vitoria-Gasteiz e farà parte della spedizione che si dirigerà alla tappa precampionato di Villaitana.