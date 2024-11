Milan, rotazioni in difesa: col Monza out Emerson e Tomori

Getty Images

Non solo Rafa Leao tra i giocatori del Milan che dovrebbero essere esclusi, almeno inizialmente, dalla trasferta di Monza:La linea difensiva, se queste indiscrezioni fossero poi confermate dalle distinte ufficiali, verrebbe composta daScelte che vanno nella direzione di preservare Emerson, che fin qui le ha giocate tutte, in vista della gara col Real Madrid al Bernabeu in Champions League.

Qualche dubbio in più sulla ventilata esclusione di Tomori, che a questo punto o non è al meglio o paga una scelta tecnica. Con quell'atto di insubordinazione in coppia con Abraham a Firenze che ancora pesa sul suo dossier sulla scrivania di Fonseca.