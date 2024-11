Milan, Leao verso la terza panchina di fila contro il Monza

Inormai si può parlare di. Paulotiene infattiper il portoghese, dopo quelle controe la maglia da titolare in Champions League contro il Bruges, partita nella quale i rossoneri hanno vinto quando il numero 10 ha lasciato il campo.Secondo quanto riporta Sky Sport, è stato: al termine della sfida contro il Napoli, Fonseca aveva assicurato che non ci fossema alla luce di un'altra probabilissima esclusione questo tipo di dichiarazioni iniziano a stonare.

- Contro la squadra di Conte infatti Leao è partitosituazione che si ripeterà con tutta probabilità domani sera all'U Power Stadium di Monza, contro i brianzoli di Alessandro Nesta: trasferta per la quale Fonseca recupera Davide, Lukae Tijjani, con i primi due che erano infortunati e gli ultimi due che hanno invece saltato il Napoli per squalifica.- Per quanto riguarda la probabile formazione, a destra potrebbe giocare proprio il numero 2, mentre a sinistra tornerà Theo Hernandez, così come Tomori in mezzo, al fianco di uno tra. A centrocampo Fofana con il rientro di Reijnders, mentre in attacco al posto del portoghese giocherà ancora una volta Okafor. A destra verrà confermato, mentre il trequartista alle spalle disarà Pulisic che ha recuperato dalla gastroenterite.