Milan, Sacchi: "Leao? Meglio un giocatore affidabile che uno bravo"

Doppio ex di, Arrigoha parlato a La Gazzetta dello Sport del big match deldi scena al, questo il suo parere."Carlo Ancelotti è un uomo, mi ha chiamato almeno sette volte in questi giorni., del resto sono qualità che non viaggiano mai separate.lui era titubante. Il Milan era appena arrivato quinto e le ginocchia di Carletto sembravano non offrire grandi garanzie. Gli dissi che con lui avremmo subito vinto il campionato. Fu così".

storia che è sui libri del calcio. Il club con il suo stile e la sua visione viene prima della squadra e, parte tutto da qui"."Dico solo che ancheCerto, Van Basten era il più forte ma non scendevo mai a compromessi.Spero solo checonoscesse già i giocatori scelti in estate, non solo tecnicamente ma anche mentalmente. Se non c’è totale sintonia non potrai mai avere una squadra di valore".