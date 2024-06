Milan, Saelemaekers di passaggio: le piste per il futuro

Getty Images

Nel corso delle ultime settimane, il destino dell’esterno belga è mutato: l’addio di Thiago Motta da Bologna e l’arrivo sulla panchina rossoblù di Vincenzo Italiano ha drasticamente cambiato le idee di Sartori e di tutta la dirigenza felsinea che, almeno inizialmente, coincidevano con il riscatto del giocatore a 10 milioni di euro.Per Italiano, l’ex Anderlecht non rappresenta una priorità né dal punto di vista tecnico, né dal punto di vista economico: la scelta dell’ex Fiorentina verte sull’investimento di tale somma su un giocatore maggiormente funzionale alla sua idea di gioco.

Dopo la stagione in prestito in quel di Casteldebole da protagonista secondario della cavalcata verso la Champions League del Bologna (con 4 reti e 2 assist realizzati in 32 partite stagionali),, che durante il raduno – fissato a Milanello per i primi giorni del prossimo mese – potrà guardare da vicino gli elementi della propria rosa e comprendere quali saranno le pedine sacrificabili in sede di mercato. Tuttavia,

Il primo arriva direttamente dalla stagione appena terminata (il cui rendimento non gli ha regalato la convocazione tra i 25 che difenderanno la divisa del Belgio ai prossimi Europei 2024, che si disputeranno in Germania): al di là delle poche partecipazioni a gol e di un ruolo da titolare che non gli è stato mai pienamente concesso,, senza lasciargli l’opportunità di giocarsi le proprie chances in rossonero,– arrivato in prestito nel club di Via Aldo Rossi nel gennaio 2020 per 3,25 milioni di euro e poi riscattato in estate per 7,65 milioni –. Una visione che deriva dal secondo motivo: il sovraffollamento sulle fasce offensive del Milan. Gli acquisti in estate di Okafor, Pulisic e Chukwueze hanno portato alla squadra rossonera ad avere a disposizione elementi di assoluta qualità tecnico-tattica sia per la formazione titolare sia come alternative da inserire a partita in corso.

Alcune squadre hanno già chiesto informazioni preliminari alla società di Via Aldo Rossi e all’entourage del giocatore – il quale contratto con i rossoneri scade il 30 giugno 2026, con ingaggio da circa 1 milione di euro netto all'anno -. Come è stato riportato nei giorni scorsi da Tuttosport,I granata hanno necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo in quella zona del campo, mentre i bianconeri possono puntare sul belga proprio grazie a Thiago Motta. Il nuovo allenatore bianconero sarebbe pronto ad accoglierlo a Torino, dopo la felice parentesi insieme a Bologna, chiusa con una storica qualificazione alla prossima Champions League, perché ritiene Saelemaekers un giocatore intelligente e senza pretese, un calciatore che fungerebbe da risorsa per la formazione della Vecchia Signora., come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport.– specie se a titolo definitivo –(al 30 giugno 2024, il suo valore netto sarà sceso a 2,58 milioni di euro, dunque ogni offerta superiore garantirebbe introiti importanti per i meneghini).