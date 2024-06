Saelemaekers torna al Milan: il Bologna verso il no al riscatto

Getty Images

Potrebbe esserci ancora il Milan nel futuro di Alexis. Secondo quanto riporta oggi Il Resto del Carlinoarrivato la scorsa estate in prestito oneroso a 500 mila euro. Alla base della scelta ci sarebbero due ragioni, il costo del suo cartellino, circa 10 milioni di euro, e le idee del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, che non considera il ragazzo cresciuto nell'Anderlecht una priorità e preferirebbe investire quei soldi per un profilo più adatto alla sua idea di calcio.Saelemaekers arriva da una stagione positiva in rossoblù, è stato uno dei protagonisti dell'undici di Thiago Motta che ha conquistato una storica qualificazione alla Champions League 2024-25., giocate come esterno destro o come esterno sinistro in un 4-2-3-1 alle spalle di Zirkzee. Senza l'allenatore italo-brasiliano, che lo ha valorizzato e rilanciato, il futuro sembra essere lontano dalle due Torri.

Salvo ripensamenti del Bologna il numero 56 tornerà al Milan, che aveva lasciato controvoglia. Lo aveva fatto capire in un'intervista dell'aprile scorso:. Il suo contratto con i rossoneri scade 2026, con ingaggio da circa 1 milione di euro netto all'anno.