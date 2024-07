Milan-Samardzic, parte la trattativa con l'Udinese: le condizioni per l'affare

CONCORRENZA

Il Milan approfondisce il discorso, consapevole che c'è concorrenza per Samardzic. All'estero il Fenerbahce di José Mourinho ha chiesto informazioni, così come il Nottingham Forest in Inghilterra, e in Italia lo stesso ha fatto la Lazio subito dopo la cessione di Luis Alberto. I tre club, tuttavia, non giocano in Champions l'anno prossimo, fattore importante per il ragazzo nella decisione finale. L'Atalanta ha preso il serbo-tedesco in considerazione in caso di cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus.