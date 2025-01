Milan, Scaroni: "Conceicao? Un po' me lo aspettavo. Fondamentale andare in Champions"

Getty Images

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è stato rieletto tra i consiglieri della Lega Serie A durante l'Assemblea che ha visto anche la rielezione di Luigi De Siervo come amministratore delegato. A margine della votazione ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti sul momento del Milan e su Sergio Conceicao.

Il nuovo tecnico si è presentato alla grande, con la vittoria in Supercoppa italiana. Un avvio che il presidente rossonero si aspettava: "Se me lo aspettavo? Un po' sì, perché ha quel carattere. Sembra che tutto stia andando in una buona direzione. Speriamo di continuare così".

L'obiettivo del Milan in campionato è chiaro: "Vogliamo rimanere in Champions League e in campionato dobbiamo far meglio, non c'è dubbio. Fondamentale essere in Champions League l'anno prossimo".