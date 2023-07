Intervenuto ad un evento promozionale, Paolo Scaroni, numero uno del Milan, si è soffermato sul mercato rossonero: "Non pensate che Furlani farà un'acquisto alla settimana ancora - l'esordio -. Mi aspetto di avere un Milan più forte con l'obbligo di arrivare in Champions League. Pulisic è bravo, a me piace perchè è molto forte. Mi pare che Furlani abbia iniziato bene".