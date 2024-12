Milan, Scaroni: "Gli arbitri hanno sempre ragione"

getta acqua sul fuoco per provare a spegnere le polemiche arbitrali.ha dichiarato all'ingresso in Lega per l'assemblea elettiva della Serie A: "Non era fallo?- Nella partita di venerdì sera persa 2-1 sul campo dell'Atalanta, l'ex rossonero Charles De Ketelaere sblocca il risultato con un colpo di testa, sovrastando Theo Hernandez.- Nel dopo gara l'allenatore del Milan, Paulo Fonseca ha criticato l'arbitro La Penna (LEGGI QUI) e ora rischia una squalifica.

- Il componente della CAN (Commissione Arbitri Nazionale), Dino Tommasi a Open Var su Dazn ha dichiarato che nell'azione incriminata non c'è alcun fallo e il gol è regolare (LEGGI QUI).