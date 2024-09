Milan, segnali positivi da Sportiello: ecco quando può rientrare in gruppo

Getty Images

L’unica nota negativa di un pre-season ottima del Milan era stata l’infortunio di. Il portiere rossonero si era infortunato in modo decisamente insolito a New York, poche ore prima dell'amichevole contro il Manchester City. Marco avrebbe dovuto difendere i pali rosoneri al posto di Maignan, ancora in vacanza post Euro 2024, ma non era presente neppure in panchina ed è stato sostituito dal giovane Lorenzo Torriani. Il bollettino medico diramato dal club rossonero recitava così: "Marco Sportiello nei giorni scorsi ha avuto in albergo un incidente fortuito alla mano sinistra, che ha comportato la lesione completa del tendine estensore del secondo dito".

, eseguita con successo da un’equipe specializzata. Una volta fatto ritorno in Italia il portiere ha iniziato l'iter riabilitativo e i tempi di recupero sono statia previsto novembre. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il classe 1992 sta lavorando bene condallo staff medico tra fisioterapia e lavoro personalizzato sul campo.Come spesso accade in circostanze di questo tipo vige grande prudenza da parte del Milan nonostante. Da un lato c’è la crescita del giovane Torriani dall’altro la consapevolezza di essere già abbastanza avanti nella fase di recupero rispetto ai tempi prestabiliti.e con la possibilità di un rientro in gruppo alla viglia della sfida contro l’Udinese del prossimo 18 ottobre a San Siro.