Milan, senti il dg del Monaco: "Procede la trattativa per Fofana, speriamo in un accordo rapido"

. A confermare lo stato avanzato della trattativa - che dovrebbe chiudersi sulla base di 20 milioni di euro più bonus - è stato, che si è espresso così oggi in conferenza stampa: “. Non ha dunque senso che lui si alleni all’interno del gruppo, ma sta comunque lavorando.. La posizione del Monaco è sempre stata chiara fin dall’inizio, rispettiamo le strategie degli altri ma ribadisco: speriamo di trovare un accordo nel più breve tempo possibile”.Il dirigente del Monaco, che scongiurerebbe con una cessione lo scenario di perdere il giocatore a giugno 2025 a parametro zero, ha poi aggiunto: “Stiamo discutendo anche perché il mercato si è iniziato a muovere tardi questa estate. Se ci saranno delle opportunità per sostituire Fofana e migliorare la squadra, lo faremo”.