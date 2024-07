Milan, sfuma Wieffer: ufficiale il suo passaggio al Brighton

Getty Images

Nulla da fare per il Milan, che era sulle tracce del centrocampista che ha lasciato il Feyenoord e ha intrattenuto anche dei dialoghi con l'entourage del giocatore. Chiuso il trasferimento dal club olandese per 30 milioni di euro."Il Brighton & Hove Albion è lieto di confermare l'ingaggio dell'olandese Mats Wieffer dal Feyenoord con un contratto fino al 2029". Accordo importante per Wieffer, che a 24 anni compie il salto il Premier League e in panchina si ritroverà Fabian Hurzeler, il più giovane tecnico di sempre nella storia del campionato inglese.

"Sì, naturalmente è sempre stato un sogno giocare in Premier League, ad alta intensità, e sono sempre stato abituato a giocare ai massimi livelli. Il Brighton si seguiva già da diverso tempo, poi il modo di giocare, il club, il posto...dove è bello vivere. Conosco anche un paio di giocatori, ma lo sapevo già. Penso che la mia posizione migliore sia quella da numero '6', posso anche giocare box to box, ma preferisco giocare da '6'. La mia qualità è di partecipare alla costruzione, giocare molto con la palla avanti e a un tocco, mi piace molto. Naturalmente devi vincere molti duelli e penso che queste siano le mie qualità. Penso che la maggior parte delle mie qualità siano le migliori".