Milan, si complicano le due piste per la fascia destra

26 minuti fa

Il Milan guarda al mercato degli esterni difensivi con una priorità: quella di trovare un'alternativa che possa sostituire nei futuri titolarissimi o quantomento alternarsi con Davide Calabria lungo la corsia di destra.



Due sono i nomi trattati finora e rispondono a quelli di Emerson Royal del Tottenham e di Matty Cash dell'Aston Villa. Per entrambi però, con il passare dei giorni stanno crescendo le difficoltà, soprattutto economiche.



Il club rossonero che dovrà investire cifre importanti per l'attacco non vuole spendere il budget per un'alternativa in fascia. Il Tottenham per liberare il terzino brasiliano chiede almeno 25 milioni di euro mentre la cifra sale ulteriormente per il laterale inglese, ma nazionale polacco, dei Villans