in vista del mercato di gennaio (oltre all'opportunità di un vice-Giroud) c’è quella della ricerca di unche rappresenti una valida alternativa alla coppia titolare formata da Fikaiyo Tomori e Malick Thiaw, rimasti orfani degli infortunati Pierre(ne avrà per almeno 4 mesi dopo l’operazione per la ricostruzione del tendine retto femorale sinistro) e di Marco, che nella partita contro il Napoli dello scorso 29 ottobre è stato vittima di una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro e dovrebbe tornare a disposizione di Pioli all’inizio del 2024. A questa doppia pesante tegola va ad aggiungersi la condizione fisica sempre più precaria di Simon, fermato da un problema muscolare proprio alla vigilia della trasferta al “Maradona” e ancora ai box., che il Bournemouth è disposto a perdere a costo zero a giugno ma non a liberare da subito, tengono in considerazione un nome interessante per il futuro come il classe 2002- in forza alla Reggiana ma di proprietà del Genoa - ma guardano anche ad alcune opportunità come gli esuberi di lusso dalla ricca Premier League.Nei giorni scorsi, su calciomercato.com vi avevamo raccontato del rinnovato interesse del Milan per, all’Arsenal dal gennaio 2023 ma sin qui tutt’altro che centrale nelle gerarchie di Arteta (appena 182 minuti disputati in campionato e soltanto 6 in Champions);Perché il nazionale polacco, già transitato in Serie A con la maglia dello Spezia, è un profilo apprezzato da tempo dalla dirigenza rossonera e a certe condizioni l’operazione può diventare interessante. Attenzione però alla concorrenza della Roma, a sua volta alla ricerca di un giocatore che possa colmare il vuoto lasciato dalla perdurante assenza di Smalling e che nelle ultime settimane ha incontrato le resistenze del Tottenham a favorire l’uscita di Dier dopo il grave infortunio occorso Van der Ven.e che hanno già portato a crearsi una corsia preferenziale in sede di acquisti: dopo Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek, trova conferme l’indiscrezione riportata da La Gazzetta dello Sport circa il nome diComplice qualche problema fisico ed un adattamento difficile al campionato inglese, il giocatore di origini congolesi è rimasto fermo alle 11 apparizioni in Premier della passata stagione, mentre in questa è apparso in campo soltanto nel match di Carabao Cup contro il Blackburn, dove peraltro è andato a segno. Esattamente come Kiwior,, quando l’acquisto a titolo definitivo di un nuovo difensore centrale sarà una delle priorità per rinforzare l’attuale organico.