Milan, sindaco San Donato: "Stadio? Siamo in una fase di stallo. Le parole di Sala? Guardi Londra..."

Il sindaco di, Francesco, come riportato dall’ANSA, ha risposto a quello di, Beppe, sulla questioneche i rossoneri contano di costruire nella cittadina nei pressi della metropoli.“Se Sala la pensa così, rispetto il suo pensiero maStadio del Milan? Per adesso devono ancora rispondere gli enti, risponderanno con l’adesione pensoDi certezze non ce ne sono. Io, ci sono più che altro incontri a livello di tecnici di ufficio tecnico del Comune con Regione Lombardia e i tecnici della progettazione dello stadio.Sulla questione, Giuseppe Sala aveva detto a Il Corriere della Sera-Milano: "Conosciamo il territorio e, quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché. Vuol dire però inserirsi in aree verdi eI rossoneri avevano affidato a ANSA una nota in cui ribadivano la loro posizione. ". La distanza tra le due strutture sarebbe di, mentre in città comeconvivono addirittura otto stadi a distanze più ridotte. La proposta del club rossonero è stata inoltre presentata su un’area privata ed edificabile, che non rientra nel Parco Agricolo Sud Milano ed è attualmente", si leggeva.

Intanto, la prima udienza al TAR sull’presentato da tredici cittadini di San Donato Milanese e Chiaravalle è stataQuesti chiedono l’annullamento degli atti adottati dall’amministrazione Squeri a favore della realizzazione dello stadio del Milan nell’area San Francesco a San Donato Milanese. Lo riporta Calcio e Finanza.