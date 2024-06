Milan e Inter, sentite Sala: "Due stadi a Rozzano e San Donato non possono coesistere"

Getty Images for Beaver Lake Pictures

2 giugno, festa della Repubblica: anche Milano celebra la ricorrenza con un alzabandiera, e, nel contesto, il sindaco meneghinonon si sottrae alle domande dei cronisti presenti, incluse quelle sulla situazione, tra San Siro e il restyling in ponte e i percorsi che porterebbero i nerazzurri a Rozzano e i rossoneri a San Donato."Non ho ancora incontrato gli esponenti di Oaktree - riporta Corriere.it - nuovi proprietari dell’Inter, e non so quale può essere la loro linea sullo stadio. Aspetto di vederli perché ho bisogno di sapere quale sarà il destino di San Siro".

"WeBuild mi ha garantito che entro fine giugno consegneranno lo studio di fattibilità, mi pare che sono già avanti con il lavoro. Io sono certo che arriveranno a una proposta realizzabile, sia per un fatto di costi che di tempi dell’operazione e di problematiche allo svolgimento dell’attività sportiva molto contenute. Ora sta alle squadre capire se vogliono proseguire sulla via della ristrutturazione di San Siro o per uno stadio per ognuno"."Due stadi così vicini non possono coesistere. Consociamo il territorio e quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché il Nord è completamente antropizzato. Vuol dire però inserirsi in aree verdi e due stadi così vicini è ovvio che non potrebbero coesistere. Non so come sia ipotizzabile fare a pochissima distanza due impianti del genere".