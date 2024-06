Getty Images

Milan, sondaggi di Manchester City e Real Madrid per Theo Hernandez

51 minuti fa

Il futuro di Theo Hernandez è ancora in bilico. Come riporta Il Giornale, la priorità dell’esterno francese è di proseguire la sua avventura in rossonero, seppur stia continuando ad aspettare ancora una proposta di rinnovo con aumento dell'ingaggio (il suo attuale accordo scade il 30 giugno 2026). Il terzino francese non attenderà in eterno, anche perché ci sono alcuni top club europei che hanno già iniziato a sondare il terreno e a chiedere informazioni come Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City.



La situazione, in ogni caso, non è semplice: l'ex Blancos, per rinnovare il contratto, chiede un ingaggio importante pari ad almeno 8 milioni di euro netti, in linea con lo stipendio percepito da Leao. Gli interessi da parte dei top club esteri, sino a ora, non si sono trasformati in un'offerta, dato che il francese ha fermato sul nascere ogni tipo di trattativa, dando canale preferenziale al possibile rinnovo con il club di Via Aldo Rossi. Il Milan (che dal canto suo lo considera cedibile solo di fronte a un’offerta monstre da almeno 80 milioni di euro) tornerà presto a parlare con il suo entourage: nulla è stato deciso e nessuna opzione va esclusa a priori.