Milan, spiegato il motivo del rifiuto di Sarri

22 minuti fa

Il Milan ha scelto Sergio Conceiçao come sostituto dell'esonerato Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, ma secondo quanto rivela Alfredo Pedullà la cose sarebbero potute anche andare diversamente. Venerdì, infatti, la dirigenza del Milan, ormai decisa a cambiare allenatore, aveva contattato Maurizio Sarri.



Secondo Alfredo Pedullà all'ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio sarebbe stato proposto un contratto fino a giugno 2025 con opzione di rinnovo a favore, eventualmente, solo del club. Sarri avrebbe invece voluto un accordo di 18 mesi con opzione di rinnovo fino al 2027 in caso di qualificazione alla Champions League. "Sarri ha detto no per rispetto verso il suo lavoro, subito dopo Conceiçao ha accettato", scrive Alfredo Pedullà.