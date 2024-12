Milan, Sergio Conceiçao sfida subito il figlio Francisco. E i precedenti lo promuovono da subentrante

Il destino può giocarti brutti scherzi o regalarti momenti destinati a rimanere impressi nella memoria per sempre. Sarà quest'ultimo certamente il caso di, che a 50 anni inizia la sua prima esperienza da allenatore in uno dei 5 top campionati europeie lo farà in Italia, in Serie A (a distanza di 20 anni dalla sua ultima apparizione da calciatore) eUn incrocio pazzesco che consegna all'ex tecnico del Porto l'opportunità di entrare da subito nel cuore dei tifosi rossoneri, scottati da una prima metà di stagione da brividi e ancora sotto choc per l'esonero di Paulo Fonseca., che ha firmato un contratto col Milan fino al termine di questa stagione – con opzione in favore del club di prolungarlo fino al 2027 – prenderà contatto con la sua nuova realtà nel pomeriggio di oggi eIl tempo di conoscersi, di svolgere un paio di sedute in terra araba e poi sarà subito il campo a parlare. E per Conceiçao senior subito una prova del nove, contro un'altra squadra – la Juventus – in cerca di una fiammata per far svoltare la stagione ee che oggi è un punto fermo dei bianconeri sotto la guida tecnica di Thiago Motta.Un pericolo certo per il Milan e per papà Sergio, che peraltroe con lo scopo di convincere la dirigenza di via Aldo Rossi a concedergli una chance per provare a costruire qualcosa per il futuro. Tutto passa dalPer accorciare le distanze dalle squadre che lo precedono in classifica, dal Bologna alla Lazio, passando per Fiorentina e Juventus,nel girone di ritorno.Per fare questo, la dirigenza delpunta su un allenatore comeche, oltre ai 7 anni da grande protagonista sulla scena portoghese (3 campionati nazionali e altri 8 titoli tra coppe e Supercoppe alla guida del Porto),Dopo gli inizi al Paok Salonicco e allo Standard Liegi (da assistente tecnico di D'Onofrio vince una Coppa di Belgio), le sue prime avventure in patria all'e all'avvengono da allenatore in corsa: 34 partite e media punti di 1,26 a partita, 39 partite e 1,28 rispettivamente. In entrambi i casi, ottiene la salvezza e si guadagna la chiamata delloVerrà successivamente licenziato in seguito ad un durissimo diverbio col suo presidente.dopo essersi tolto lo sfizio di battere il Porto per la prima volta in 14 anni. Lascia a fine anno e deve attendere, prima dei classici saluti di fine stagione.Nella quale consolida il suo status di allenatore anche di respiro europeo – portando i Dragoes due volte ai quarti e tre volte gli ottavi di finale di Champions League – e diventa il secondo allenatore portoghese più titolato della storia. Alle spalle di un certo José Mourinho.