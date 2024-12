Getty Images

Fonseca saluta il Milan: "Grazie per il sostegno e il rispetto, è stato un orgoglio"

13 minuti fa



E’ finita l’era Paulo Fonseca al Milan. La società rossonera ha comunicato l’esonero al tecnico portoghese, di fatti sollevato dal suo incarico già dalla serata di ieri, post pareggio contro la Roma: “AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”. A prendere il posto di Fonseca sulla panchina rossonera sarà Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto.



Quest’oggi, intorno alle 13, Fonseca ha lasciato il centro dove invece sono rimasti i dirigenti. Il portoghese ha lasciato i cancelli di Milanello per l'ultima volta: "Un abbraccio a tutti e grazie per il sostegno e il rispetto. E' stato un orgoglio essere l'allenatore del Milan" sono state le ultime dichiarazioni di Fonseca per l’ambiente rossonero.