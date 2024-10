Milan, stadio a San Siro? Scaroni ci ripensa: "La nostra opportunità numero uno resta San Donato"

Soltanto due giorni fainsieme al sindaco di Milano, sono volati a Roma per incontrare il Ministro della Cultra e muovere un passo decisissimo per il futuro degliAl termine dell'incontro tutte le parti si sono spese con tanto di dichiarazioni e comunicati ufficiali per confermarein San Siro con il "vecchio" stadio che sarà utilizzato per uffici, facilities e attività commerciali. Sembrava la parola fine scritta a caratteri cubitali su questa vicenda e invece no, perché soltanto due giorni dopo il

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Scaroni ha fatto una piccola ma importantissima marcia indietro: ". Secondo: c’è comunque un iter complesso per i permessi di costruzione. Il percorso è ancora lungo e difficile"."Certo abbiamo raggiunto un’intesa sul secondo anello con la sovrintendenza, benedetta dal ministro Giuli, che tre mesi fa sembrava impossibile. Un modo per mantenere le vestigia del vecchio stadio riadattato con negozi e altre attività".

"Non abbiamo abbandonato San Donato, al contrario resta la nostra opportunità numero uno. La priorità per energia e denaro che abbiamo speso. Il sindaco Squeri non deve preoccuparsi",