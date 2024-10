Inter e Milan, il progetto per il nuovo stadio: cosa resta in piedi di San Siro, la stima sul prezzo e c'è una deadline

, avanti insieme per un nuovo stadio aL'incontro andato in scena a Roma tra delegazioni dei due club (l'ad corporate Alessandroper i nerazzurri, il presidente Paoloper i rossoneri) e delle due proprietà (Alejandroe Katherineper Oaktree, Davidper RedBird), il sindac di Milano Giuseppe, la soprintendente per Milano Emanuelae il ministro della Cultura Alessandro- alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea- ha portato a questa accelerata per la zona di San Siro, con lo sviluppo delle aree circostanti e la rifunzionalizzazione del Meazza. Un "incontro preziosi, positivo e interessante" per il Milan, nonostante Scaroni sottolinei: "Teniamo aperta l'ipotesi di San Donato".

Prende dunque sempre più corpo l'idea di costruire uno stadio nell'area dei parcheggi, accanto al Meazza attuale, idea avanzata con la scelta delladia fine 2021 e poi accantonata per i tanti problemi connessi. Ora però la situazione è cambiata, la Soprintendenza ha recepito e fatto propria la proposta di Inter e Milan, il che di fatto scioglie il nodo del vincolo su San Siro.- La Gazzetta dello Sport entra maggiormente nel dettaglio della proposta di Inter e Milan: dell'attuale impianto, a cui sarà affiancata una costruzione moderna; quella combinazione, secondo i progetti, diventerà uno spazio eventi con negozi, uffici e museo.

- Tutti i problemi per la costruzione di un nuovo stadio a San Siro sembrano superati, ma c'è una condizione da soddisfare.. Altro fattore da considerare, i problemi che all'epoca hanno fatto saltare il progetto della Cattedrale: impatto ambientale - il nuovo piano di governo del territorio pone l'accento sul consumo di suolo -, viabilità, rumore, qualità dell'area. Senza dimenticare i residenti contrari a questa soluzione.

- Cosa succede ora? Come evidenzia Gazzetta, entro i primi dieci giorni di novembre l'Agenzia delle Entrate dovrebbe consegnare al Comune di Milano lae delle aree limitrofe. Per i due club, una cifra ragionevole secondo una stima sarebbe di, di cui 70 per lo stadio (nel 2006 valutato 68 milioni) e 100 per l'area circostanze. Un'altra stima parla di- In casa Inter c'è soddisfazione mista a prudenza, i nerazzurri tengono in piedi anche l'opzione Rozzano. Prudenza anche per quanto riguarda il Milan, che ha già speso 40 milioni di euro per i terreni di San Donato e da questo punto di vista ha compiuto più passi rispetto all'Inter.

