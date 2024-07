Milan su Manu Koné, il ds del Gladbach: "Ha chiesto la cessione"

Un vecchio pallino tornato di moda., più semplicemente noto come, ha fatto nuovamente capolino sui radar delper il centrocampo - viste le resistenze del Monaco su- e la sua voglia di cambiare aria può agevolare l'eventuale affondo.Il classe 2001 francese di origini ivoriane era già stato in passato un obiettivo dei rossoneri, nel 2021. All'epoca giocava al, era stato seguito a lungo da Geoffrey Moncada, ma il ragazzo preferì ilche lo ingaggiò per poco meno di 10 milioni di euro.

Negli anni è diventato una colonna dei tedeschi, ma ora Koné pensa a un futuro lontano dalla Renania e dalla Germania arriva una conferma ufficiale in questo senso.